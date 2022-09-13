Вашингтон, 13 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. США могут одобрить очередной пакет помощи бывшей УССР в размере приблизительно $600 млн уже на этой неделе, сообщает 12 сентября Politico.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Пляска смерти

Издание напоминает, что администрация президента США Джо Байдена ранее объявила о том, что Вашингтон направит военную помощь режиму в Киеве на $675 млн. Этот пакет, как предполагается, будет включать в себя боеприпасы и бронетранспортеры.

В свою очередь, источник издания в Конгрессе отметил, что велика вероятность еще одного пакета помощи, который может быть согласован уже на следующей неделе. Он будет включать в себя также боеприпасы и бронетехнику, которые будут изъяты со складов вооруженных сил США.