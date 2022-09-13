Ярославль, , 10:01 — REGNUM В Ярославской области могут построить завод по производству электробусов. Об этом сообщает региональное правительство.

Электробус Правительство Ярославской области

Возможное строительство предприятия врио губернатора Михаил Евраев обсудил с учредителем АО «Транс-Альфа» Александром Калединым. Если проект будет реализован, в регионе появится более тысячи новых рабочих мест.

«Мы наметили с инвестором конкретные шаги по первому проекту — заводу по производству электробусов. Объем инвестиций в проект оценивается 6,6 млрд рублей», — рассказал Михаил Евраев.

Также в Ярославской области планируют построить завод по производству электродвигателей. Продукция будет использоваться не только на электробусах компании, но и на электротранспорте других отечественных производителей.

О подписании соглашения с потенциальным инвестором власти пока не сообщают.

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