В Ярославской области хотят построить завод по производству электробусов
Ярославль, 13 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославской области могут построить завод по производству электробусов. Об этом сообщает региональное правительство.
Возможное строительство предприятия врио губернатора Михаил Евраев обсудил с учредителем АО «Транс-Альфа» Александром Калединым. Если проект будет реализован, в регионе появится более тысячи новых рабочих мест.
Также в Ярославской области планируют построить завод по производству электродвигателей. Продукция будет использоваться не только на электробусах компании, но и на электротранспорте других отечественных производителей.
О подписании соглашения с потенциальным инвестором власти пока не сообщают.
Справка: АО «Транс-Альфа» является одним из ведущих предприятий по производству электрического транспорта в России. Первый завод был открыт в Вологде 28 лет назад. На нем выпускаются троллейбусы, а с 2019 года — и электробусы.