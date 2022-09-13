Симферополь, , 09:55 — REGNUM Диджей, включивший бандеровский гимн на свадьбе в Бахчисарае, записал видеоролик с извинениями. Мужчина утверждает, что не знал, что это за песня.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

По словам автора ролика, он работал диджеем на свадьбе в ресторане и »поставил музыкальную композицию, которую, как мне позже стало известно, в период специальной военной операции стали использовать [киевские] националисты в качестве антироссийского призыва».

«Приношу свои искренние извинения перед гражданами России и Крыма. Я поддерживаю россиян, поддерживаю всех крымчан и все национальности», — сказал диджей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ролик, на котором участники свадьбы в Бахчисарае отплясывают под бандеровский гимн, опубликовал крымский блогер Александр Талипов. На ситуацию отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов, предложивший поклонникам нацистского режима отправиться в Киев.

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