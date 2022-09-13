Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В ночь на 13 сентября прошла церемония вручения наград 74-й премии «Эмми». Она состоялась в Microsoft Theater, Лос-Анджелес (США).

Кадр из сериала «Тед Лассо» Тренеры футбольного клуба «Ричмонд»

В номинации «Лучший комедийный сериал» победил проект «Тед Лассо». Вместе с ним в категории были представлены «Начальная школа Эбботт», «Барри», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Удивительная миссис Мейзел», «Убийства в одном здании» и «Чем мы заняты в тени». При этом исполнитель роли Теда Лассо Джейсон Судейкис получил статуэтку лучшего актёра в комедийном сериале.

ИА REGNUM напоминает, что шоу «Тед Лассо» получило 20 номинаций на «Эмми 2022», как и сериал «Белый лотос». Большее количество номинаций было лишь у проекта «Наследники» Джесси Армстронга —он был представлен в 25 категориях.