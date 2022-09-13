Уфа, , 09:57 — REGNUM Более 55 млн рублей выделили из средств федерального бюджета на развитие школьного туризма в Башкирии. Об этом 13 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Шихан Куштау

Он напомнил, что Башкирия стала одним из пилотных регионов России по развитию школьного туризма.

«У нас есть что показать и рассказать. Горы и леса, озера и реки, памятники, пещеры и современные предприятия. География — вся республика», — заявил Хабиров, отметив, что первые поездки уже состоялись.

Он сообщил, что школьники побывали в Нуримановском, Благовещенском, Салаватском, Миякинском районах республики.

«Ребята увидели Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые Кустики», Павловскую ГЭС, Красный Ключ — самый крупный водный источник и другие достопримечательности», — пояснил он.

Хабиров отметил, что на эти цели Башкирии в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из федерального бюджета было выделено 55,5 млн рублей.

«Ещё 22,2 млн рублей мы добавили из республиканского бюджета», — сообщил он.

Хабиров отметил, что поездки двухдневные и бесплатные для школьников.