Пермь, 13 сентября 2022, 09:52 — REGNUM В Перми энергетики подключили к теплу 295 бюджетных учреждений города Перми: школы, детские сады, больницы и вузы, сообщают СМИ.
В городе сейчас отапливается 41% социальных объектов от плана. Подключение осуществляется при готовности внутренних коммуникаций и заявке от потребителей.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми отопительный сезон начали 9 сентября. первыми тепло получают социальные объекты. С 19 сентября начнут отапливать жилые дома.
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