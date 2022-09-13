Пермь, , 09:52 — REGNUM В Перми энергетики подключили к теплу 295 бюджетных учреждений города Перми: школы, детские сады, больницы и вузы, сообщают СМИ.

Батарея отопления Kg.mirtv.ru

В городе сейчас отапливается 41% социальных объектов от плана. Подключение осуществляется при готовности внутренних коммуникаций и заявке от потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми отопительный сезон начали 9 сентября. первыми тепло получают социальные объекты. С 19 сентября начнут отапливать жилые дома.

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