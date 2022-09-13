Пермь, 13 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Перми энергетики подключили к теплу 295 бюджетных учреждений города Перми: школы, детские сады, больницы и вузы, сообщают СМИ.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

В городе сейчас отапливается 41% социальных объектов от плана. Подключение осуществляется при готовности внутренних коммуникаций и заявке от потребителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми отопительный сезон начали 9 сентября. первыми тепло получают социальные объекты. С 19 сентября начнут отапливать жилые дома.