Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM С начала 2022 года власти Санкт-Петербурга приобрели 654 квартиры для детей-сирот и других льготных категорий граждан, имеющих право на предоставление жилья от государства. При этом 142 квартиры были куплены на вторичном рынке, остальные — у застройщиков, сообщили 13 сентября в пресс-службе Смольного. Всего по контрактам, заключённым в 2022 году, город получит 1206 квартир для льготников.

По уже заключенным и находящимся в стадии подписания контрактам не позднее 2024 года будет закуплено 1096 однокомнатных, 83 двухкомнатных, 14 трёхкомнатных, 11 четырёхкомнатных, одна пятикомнатная и одна шестикомнатная квартиры, общей стоимостью почти 7 млрд рублей.

«В этом году мы уже приобрели в полтора раза больше социальных квартир, чем за весь 2021 год. Сейчас объявлены аукционы ещё на 87 квартир, готовятся новые конкурсные процедуры. У города сегодня есть возможности расширять поддержку льготникам в улучшении жилищных условий», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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