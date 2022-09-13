Москва, , 09:52 — REGNUM Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность туристов на сложных маршрутах. В телеграм-канале полпредства сообщили, что этому вопросу было посвящено отдельное совещание, которое состоялось после трагедии на Ключевском вулкане на Камчатке.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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Трутнев поручил тщательно проанализировать произошедшее на Камчатке и разработать изменения в законодательные акты, которые регламентируют прохождение сложных маршрутов.

«Правовую оценку того, что произошло дадут правоохранительные органы, уголовное дело возбуждено. А я бы хотел разобраться, как это всё организовано в системе. Что надо сделать для того, чтобы минимизировать риски для людей», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, директор туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на Камчатку, где погибли девять человек, заключён под стражу.