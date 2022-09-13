Ставрополь, , 09:50 — REGNUM Родители дошкольников на Ставрополье пожаловались на то, что их не пускают в здания детских садов. Малолетние дети сами должны подниматься в группы, родителям не разрешают помочь им переодеться, забрать детские вещи. Свое недоумение по поводу введенного порядка взрослые выразили в постах на странице «ВКонтакте» губернатора края Владимира Владимирова.

Детский сад Glavarb.ru

«Что за беспредел творится в детских садах? Это что за антитеррор — не допускающий родителей в детский сад? С каких пор родители стали террористами? Почему моего трехлетнего ребёнка одного отправили в группу по крутой лестнице на второй этаж и только после скандала мне позволили ребёнка отвезти в группу. Ковидные ограничения не ведены, а я не могу переодеть своего ребёнка? Может, давайте детский сад уже колючей проволокой обмотаем, чтобы родители и близко не подходили к своим детям! Прошу обратить внимание на превышение должностных обязанностей заведующих, которые нарушают права родителей и детей!» — обратилась к главе края Наталья Л .

Её поддержала Мария А., написавшая, что в детском дошкольном учреждении Пятигорска, куда ходит её ребенок, ссылаются на документ управления Роспотребнадзора, который якобы запрещает пускать родителей в помещение детского сада.

«Прошу обратить внимание на работу д/с 40 в Пятигорске. Моему возмущению нет предела, на каком основании меня не пускают в детский сад, чтобы помочь ребёнку, забрать вещички и т.д. Это что за ситуация, когда нет доступа в учреждение? Есть что скрывать? Или как объяснить это нарушение моих прав? Надеюсь, хоть здесь получу ответы, потому что в саду ссылались на какой-то призрачный указ Роспотребнадзора, который я так и не увидела, дальнейших объяснений я не получила в связи с уходом заведующей учреждением от разговора», — написала возмущенная мать.

Ответа на эти вопросы губернатор края пока не дал. Стоит заметить, что ранее запрет на вход в здание детских садов был введен и в других субъектах СКФО, но тогда он объяснялся сложной ситуацией с коронавирусом. Родители детей ждут от властей региона разъяснений по поводу нынешней ситуации.