Ульяновск, , 09:49 — REGNUM В Ульяновске произошёл «вопиющий случай чиновничьего равнодушия»: на детской площадке на ребёнка упали качели, в результате у него диагностированы переломы рук. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 13 сентября заявил на оперативном штабе по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Качели Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед обсуждением основных вопросов глава региона дал оценку происшествию на детской площадке в Ульяновске.

«Теперь к неприятным событиям. Вопиющий случай чиновничьего равнодушия в Ульяновске привёл к травме ребёнка. Детская площадка по адресу Докучаева, 2. Жители неоднократно обращались с жалобами на неудовлетворительное состояние, которое представляет опасность для жизни и здоровья детей. В результате бездействия должностных лиц на второклассника упали качели. Итог: у ребёнка — перелом обеих рук», — сказал Алексей Русских.

Он поручил главе Ульяновска Дмитрию Вавилину разобраться в ситуации и «привлечь всех авторов отписок к ответственности». Также он поставил задачу провести ревизию всех детских площадок.

«То же самое относится ко всем главам», — отметил губернатор.

Отметим, что это не первое ЧП на детской площадке в Ульяновске в 2022 году. 14 февраля в парке культуры «Прибрежный» в Ульяновске ребёнок повредил коленный сустав из-за скрытой под снегом арматуры.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Димитровграде Ульяновской области после вмешательства прокуратуры привели в нормативное состояние горки на детских игровых площадках в двух парках.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области выявлены опасные детские площадки