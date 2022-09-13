Ребёнок сломал руки на детской площадке в Ульяновске — губернатор
Ульяновск, 13 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ульяновске произошёл «вопиющий случай чиновничьего равнодушия»: на детской площадке на ребёнка упали качели, в результате у него диагностированы переломы рук. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 13 сентября заявил на оперативном штабе по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
Перед обсуждением основных вопросов глава региона дал оценку происшествию на детской площадке в Ульяновске.
Он поручил главе Ульяновска Дмитрию Вавилину разобраться в ситуации и «привлечь всех авторов отписок к ответственности». Также он поставил задачу провести ревизию всех детских площадок.
Отметим, что это не первое ЧП на детской площадке в Ульяновске в 2022 году. 14 февраля в парке культуры «Прибрежный» в Ульяновске ребёнок повредил коленный сустав из-за скрытой под снегом арматуры.
Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Димитровграде Ульяновской области после вмешательства прокуратуры привели в нормативное состояние горки на детских игровых площадках в двух парках.