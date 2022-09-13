Ульяновск, 13 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Ульяновске произошёл «вопиющий случай чиновничьего равнодушия»: на детской площадке на ребёнка упали качели, в результате у него диагностированы переломы рук. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом 13 сентября заявил на оперативном штабе по комплексному развитию региона губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Качели

Перед обсуждением основных вопросов глава региона дал оценку происшествию на детской площадке в Ульяновске.

«Теперь к неприятным событиям. Вопиющий случай чиновничьего равнодушия в Ульяновске привёл к травме ребёнка. Детская площадка по адресу Докучаева, 2. Жители неоднократно обращались с жалобами на неудовлетворительное состояние, которое представляет опасность для жизни и здоровья детей. В результате бездействия должностных лиц на второклассника упали качели. Итог: у ребёнка — перелом обеих рук», — сказал Алексей Русских.

Он поручил главе Ульяновска Дмитрию Вавилину разобраться в ситуации и «привлечь всех авторов отписок к ответственности». Также он поставил задачу провести ревизию всех детских площадок.

«То же самое относится ко всем главам», — отметил губернатор.

Отметим, что это не первое ЧП на детской площадке в Ульяновске в 2022 году. 14 февраля в парке культуры «Прибрежный» в Ульяновске ребёнок повредил коленный сустав из-за скрытой под снегом арматуры.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Димитровграде Ульяновской области после вмешательства прокуратуры привели в нормативное состояние горки на детских игровых площадках в двух парках.