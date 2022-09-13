Владивосток, , 11:23 — REGNUM Участникам долевого строительства шестого и седьмого блок-секций проблемного дома по улице Пихтовой, 35 во Владивостоке предоставят компенсацию за жильё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Ключи от нового жилья moritz320

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Как сообщили в Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства Приморья, проживание граждан в многоквартирном доме на Пихтовой, 35 недопустимо, поскольку объект признан аварийным и подлежащим сносу. Чтобы не допустить ситуаций, при которых могут пострадать люди, пайщикам проблемного объекта предлагается в максимально короткие сроки получить возмещение от Фонда развития территорий и купить новое жильё.

«Подготовлен пакет документов для рассмотрения на Наблюдательном совете Фонда развития территорий о том, чтобы произвести такие выплаты жильцам. Ориентировочный срок, в течение которого будет принято решение, — две недели. Мы готовы оказать содействие пайщикам в подготовке всех необходимых документов», — рассказал генеральный директор Фонда развития территорий Александр Подольский.

Краевое министерство строительства окажет содействие в поиске квартир и подготовит перечень жилых помещений, возможных для приобретения участниками строительства, а также перечень строящихся многоквартирных жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале решена проблема обманутых дольщиков.