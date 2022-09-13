Ереван, , 09:48 — REGNUM Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян. Об этом 13 сентября сообщили в военном ведомстве Армении.

Сурен Папикян Gov.am

Отмечается, что стороны договорились предпринять шаги по стабилизации обстановки.

Напомним, что в ночь на 12 сентября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана.

Утром 13 сентября азербайджанское агентство Trend сообщило, что власти Армении и Азербайджана согласовали прекращение огня на границе.

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