Москва, 13 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Границы территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» будут расширены за счёт включения дополнительных земельных участков. Они необходимы как для запуска новых, так и для развития реализующихся инвестиционных проектов. Постановление об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщает 13 сентября сайт government.ru.

Расширение ТОР позволит привлечь более 4 млрд рублей инвестиций и создать 410 рабочих мест.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

На присоединённом участке в Каларском районе Забайкалья уже в 2022 году планируется закончить строительство горно-металлургического комбината, где будет перерабатываться медная руда с Удоканского месторождения. Первая очередь предприятия сможет ежегодно принимать до 15 млн т руды и выпускать 135 тыс. т меди в год.

В Чите начато строительство жилого комплекса «Солнечный город». Вместе с жилыми корпусами здесь появится школа, детский сад, а также троллейбусная линия — она обеспечит транспортную доступность нового микрорайона. Закончить эту работу предполагается к 2026 году.

В городском поселении Забайкальское запланировано строительство транспортно-логистического центра «Терминал Забайкальск». Он будет готов в 2025 году. Новый терминал ежегодно сможет пропускать до 450 тыс. грузовых контейнеров международного образца.

Ещё один планируемый проект — создание животноводческого хозяйства с предприятием по производству мясных продуктов в пригороде Читы. Оно должно заработать в 2026 году.

ТОР «Забайкалье» создана распоряжением правительства на территории 22 муниципальных районов и двух городских округов Забайкальского края. В августе 2022 года Михаил Мишустин посетил территорию и ознакомился с проектами её резидентов в рамках своей рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ.

Как сообщало ИА REGNUM, количество резидентов ТОР «Забайкалье» за 2021 год увеличилось в два раза. В развитие проектов инвестировано порядка 94 миллиардов рублей.

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