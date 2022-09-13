Бухарест, , 09:45 — REGNUM Власти Румынии не намерены выполнять рекомендации руководства Европейского союза и сокращать потребление электроэнергии в стране. Об этом 13 сентября со ссылкой на заявление главы Палаты депутатов румынского парламента Марчела Чолаку сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Чолаку, в подобной экономии «нет никакой необходимости».

«На сегодняшний день Румыния использует столько же электроэнергии, сколько и производит, — резюмировал, в частности, он. — В этом контексте никто [включая официальный Бухарест] не может просить румын выключать «лишние лампочки».

Напомним, ранее ЕС рекомендовал румынскому правительству начать в стране кампанию по энергосбережению. Как утверждают в Брюсселе, это поможет сэкономить для Европы миллиарды киловатт-часов в условиях масштабного кризиса.