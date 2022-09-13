Донецк, 13 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:27 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ДНР из-за обстрелов ВСУ без электроснабжения остались более 9,6 тыс. абонентов.