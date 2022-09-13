Москва, 13 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. США ошибаются, думая, что, в случае продолжения военных действий до последнего жителя бывшей УССР, она их не коснется, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание на заявление Белого дома с осуждением авиаударов России по критической инфраструктуре на территории бывшей УССР.

«Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на всё новые преступления», — прокомментировал действия Вашингтона Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России убеждены, что киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена.