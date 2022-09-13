Сеул, , 09:45 — REGNUM Пхеньян хранит молчание по поводу предложения Сеула провести переговоры по проблемам разделённых семей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, во время утреннего сеанса связи, состоявшегося 13 сентября в 9:00 по местному времени, со стороны КНДР не последовало никаких комментариев по поводу переговоров.

Напомним, что накануне праздника поминовения предков и сбора урожая Чхусок, который празднуется в двух странах, министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ предложил Пхеньяну провести переговоры по проблеме семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг).

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