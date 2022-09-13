Сеул, 13 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Пхеньян хранит молчание по поводу предложения Сеула провести переговоры по проблемам разделённых семей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

Согласно опубликованным данным, во время утреннего сеанса связи, состоявшегося 13 сентября в 9:00 по местному времени, со стороны КНДР не последовало никаких комментариев по поводу переговоров.

Напомним, что накануне праздника поминовения предков и сбора урожая Чхусок, который празднуется в двух странах, министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ предложил Пхеньяну провести переговоры по проблеме семей, разделенных в годы Корейской войны (1950–1953 гг).