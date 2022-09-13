Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Актёр Ли Джон-джэ, исполнивший главную роль в южнокорейском сериале «Игра в кальмара», был удостоен премии «Эмми». Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 12 сентября.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

Ли Джон-джэ выиграл в номинации «Лучший актёр драматического сериала». Он обошёл своих коллег: Джейсона Бейтмана («Озарк»), Брайана Кокса («Наследники»), Боба Оденкёрка («Лучше звоните Солу»), Адама Скотта («Разделение») и Джереми Скотта («Наследники»).

Ранее сериал «Игра в кальмара» удостоен награды Ассоциации голливудских критиков. Проект победил в двух номинациях — «Лучший международный сериал» и «Лучшая мужская роль в сериале (Ли Джон-джэ).