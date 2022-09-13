Баку, 13 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 13 сентября созвонился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в связи обострением на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Musafir~azwiki Джейхун Байрамов

«Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы, а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории», — говорится в сообщении.

Глава азербайджанского МИД обвинил Ереван в «агрессии» и в «нарушении» международного права и трёхсторонних соглашений. По его мнению, свидетельством тому является то, что армянская сторона устанавливала минные заграждения. Также Байрамов заявил, что Армения перед «провокацией» якобы обстреливала позиции ВС Азербайджана.

По его словам, азербайджанская сторона якобы не заинтересована в нарастании напряжённости в регионе, так как занимается восстановлением на территориях, перешедших под контроль Баку в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Стоит отметить, что Ереван каждый раз опровергал обвинения Баку в обстрелах азербайджанских позиций, выдвигаемых перед обострением обстановки 13 сентября.