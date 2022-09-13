Воронеж, 13 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Приговор водителю грузового автомобиля, насмерть сбившему человека на полигоне ТБО под Воронежем, вынес суд, сообщили 13 сентября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

59-летний житель Семилукского района признан виновным по статье о причинении смерти по неосторожности. Как установлено, днём 13 января 2022 года на полигоне ТБО в Семилукском районе обвиняемый, управляя грузовым автомобилем, при движении задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил 60-летнего сотрудника обслуживающей организации, который от травм скончался на месте.

Водитель дал признательные показания ещё на этапе предварительного следствия. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.