Ереван, 13 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В течение ближайшего часа премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в парламент республики и расскажет народным избранникам о ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом 13 сентября заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

Никол Пашинян

«В 11:00 (10:00 мск) в парламент прибудет премьер-министр Никол Пашинян и ответит на ваши вопросы», — сказал он.

Также Симонян указал, что в сложившейся в данный момент ситуации народу и политическим силам страны необходимо стать максимально едиными. При этом спикер парламента Армении призвал население страны не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Армении и Азербайджана согласовали прекращение огня на границе двух стран с 09:00 (08:00 мск).