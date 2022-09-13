Оренбург, 13 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Оренбурге молодые педагоги отметят День учителя шествием по главной улице города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

OrenburgO.ru Памятник учительнице в Оренбурге

Шествие состоится 16 сентября. Колонна молодых учителей пройдёт по улице Советской от набережной до памятника Первой учительнице. В шествии примут участие первоклассники и молодые учителя, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного образования, приступившие к трудовой деятельности в новом учебном году.

Колонну будут сопровождать кадеты-барабанщики Оренбургской кадетской школы-интерната имени И. И. Неплюева.

Торжественное мероприятие продолжит Слет молодых педагогов. В его рамках запланирован педагогический мост «Наставники — молодым», тренинг и мастер-классы.