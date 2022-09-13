Москва, 13 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области со знаменательным юбилеем — 85-й годовщиной образования региона, сообщается на сайте Кремля.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростовская область

Президент отметил огромный вклад, который вносит щедрый, благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки, культуры.

«В области воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК.

Особых слов признательности заслуживает труд донских хлеборобов, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерна», — подчеркнул Путин.

ИА REGNUM сообщало, аграрии Ростовской области в 2022 году сохраняют лидирующие позиции по урожаю зерна в России.

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