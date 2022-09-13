Вашингтон, 13 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению ядерной сделки отбрасывает переговоры по этому вопросу назад и снижает вероятность выработки соглашения в ближайшее время. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

По мнению Блинкена, позиция Тегерана сейчас не позволяет говорить о каких-либо возможных сроках восстановления сделки по ядерной программе Ирана. Он добавил, что Иран, судя по всему, не хочет или не может предпринять нужные шаги для достижения договорённости, а также продолжает навязывать повестку за пределами темы переговоров.

«То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными», — сказал глава Госдепартамента.

Читайте также: «Евротройка» бьет по Байдену и сознательно проваливает переговоры с Ираном