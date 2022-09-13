Ярославль, , 09:44 — REGNUM В Ярославле отопление на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах подключат к концу недели. Об этом на общегородском совещании рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства — начальник управления инженерного обеспечения Алексей Соков.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас основной упор сделан на пуск тепла в социальных объектах, всего в городе их 379.

«Подключение объектов социальной сферы на текущую дату выполнено на 81,2%. Школ подключено из 84 — 73, что составляет 87%, детские сады 145 из 158 — 93%, в детских учреждениях дошкольного образования 19 из 28 — 68%», — доложил Соков.

Также в городе подключают к теплоснабжению учреждения культуры (41 из 65 или 63%) и спорта (38 из 58 или 66%). Продолжается подключение и в многоквартирных жилых домах. Из 3960 объектов с центральным отоплением сейчас тепло уже есть в 2457 домах (62%).

«После пуска теплоснабжения даётся 10 дней не регулировку системы внутри дома, по остальным объектам работы продолжаются, думаю эта неделя будет завершающей, когда мы весь жилой фонд и социальную сферу подключим», — пояснил Алексей Соков.

Напомним, постановление о начале в городе отопительного сезона с 8 сентября объявил и. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.

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