Ярославль, 13 сентября 2022, 09:44 — REGNUM В Ярославле отопление на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах подключат к концу недели. Об этом на общегородском совещании рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства — начальник управления инженерного обеспечения Алексей Соков.
Сейчас основной упор сделан на пуск тепла в социальных объектах, всего в городе их 379.
Также в городе подключают к теплоснабжению учреждения культуры (41 из 65 или 63%) и спорта (38 из 58 или 66%). Продолжается подключение и в многоквартирных жилых домах. Из 3960 объектов с центральным отоплением сейчас тепло уже есть в 2457 домах (62%).
Напомним, постановление о начале в городе отопительного сезона с 8 сентября объявил и. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.
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