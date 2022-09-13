Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) оказали срочную медицинскую помощь пассажирке, которая потеряла сознание во время полета из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский, сообщили 13 сентября в пресс-службе вуза.

t. me/gpmu_org Петербургские медики спасли пассажира на борту самолета

Группа экспертов Педиатрического университета во главе с ректором Дмитрием Ивановым направлялась в командировку в Петропавловск-Камчатский. Во время полета одной из пассажирок стало плохо, у женщины резко снизилось давление и она потеряла сознание. На призыв экипажа немедленно откликнулись ректор, главный врач клиники СПбГПМУ Виталий Резник и заместитель главного врача по анестезиологии-реанимации и неонатологии Алексей Яковлев.

«Алексей Яковлев незамедлительно оценил состояние пассажирки и оказал ей необходимую помощь. Состояние женщины удалось стабилизировать, экипаж смог продолжить полёт», — рассказали в вузе, добавив, что по прибытии в Петропавловск-Камчатский женщина поблагодарила медиков и самостоятельно покинула самолет.

Отметим, в настоящий момент петербургские эксперты приступили к работе в Дальневосточном федеральном округе. Они проведут анализ ситуации по обеспечению помощи детям, организации системы родовспоможения Камчатского края, Хабаровского края и других регионов.