Донецк, 13 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике без электроснабжения остались более 9,6 тыс. абонентов, сообщили 13 сентября в минугля и энергетики ДНР.

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«По состоянию на 7.30 (совпадает с мск) 13 сентября на территории Донецкой Народной Республики обесточено 159 трансформаторных подстанций, 9661 бытовой абонент», — говорится в телеграм-канале министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецке с лета более 60 человек пострадали в результате подрывов запрещённых противопехотных мин «Лепесток», применяемых киевскими вооружёнными формированиями.

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