Казань, 13 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Минимум у четырех станций метро в Казани до глубокой осени будут работать мобильные пункты вакцинации. Об этом 13 сентября сообщает оперативный штаб Татарии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации от гриппа

Во вторник, 13 сентября, с 08:00 (мск) возле станций метро «Проспект Победы», «Козья слобода», «Яшьлек» и «Авиастроительная» выстраиваются очереди из желающих вакцинироваться. От гриппа жителей прививают препаратом «Совигрипп».

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии массовая вакцинация от гриппа стартовала в начале сентября. Сразу по прибытии первой партии вакцины детей начали прививать в школах и детсадах, а взрослых — на рабочих местах.

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