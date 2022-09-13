Лос-Анджелес, США, 13 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр HBO Max рассказал о сюжете четвёртого сезона сериала DC «Титаны». Об этом 13 сентября сообщает портал Screen Rant.

Pxhere.com Бэтмен

«В грядущем четвертом сезоне, который дебютирует в ноябре этого года на HBO Max, спасшие Готэм Титаны отправляются в путь, чтобы вернуться в Сан-Франциско», — написали в публикации создатели сериала. Они добавили, что после того, как герои шоу остановятся в Метрополисе, они столкнутся с некой культистской организацией, обладающей силой, которая не похожа ни на что, с чем ранее сталкивались супергерои.

Ранее HBO Max объявила, что премьера продолжения «Титанов» состоится в ноябре 2022 года на сайте потокового сервиса. Пока платформа не назвала точную дату релиза четвёртого сезона шоу.