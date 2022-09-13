Ижевск, 13 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Во второй половине текущей недели, с 15 сентября, в Удмуртию начнет поступать теплый воздух из южных регионов страны. Придет долгожданное потепление, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Температурный фон установится вше климатических норм на 1-2°С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Велосипедист (осень)

До указанного дня температура воздуха в ночные часы будет колебаться в районе 2-7°С, днем 13 сентября воздух прогреется до 11-16°С. В светлое время суток 14 сентября потеплеет до 12-17°С. При этом погода будет ветреной с небольшими дождями.

15 и 16 сентября ночью будет около 5-10°С, днем столбики термометров будут подниматься до 13-18°С.

По предварительному прогнозу, в выходные дни теплая погода сохранится и температурный фон существенно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая неделя и выходные в Удмуртии была достаточно прохладной. Наблюдались заморозки на почве, а температурный фон был ниже климатической нормы на 5-7°С. При этом тенденция к слабому потеплению просматривалась уже в выходные дни, 10 и 11 сентября.

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