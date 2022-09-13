Веллингтон, 13 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Новая Зеландия не будет предпринимать никаких активных шагов, чтобы стать республикой в ближайшее время после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, хотя когда-нибудь страна станет ею, сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, как передает агентство Reuters.

Christoph Strässler Новая Зеландия

«Я никогда не чувствовала, что это срочный вопрос. Перед нами столько проблем. Это большая, серьезная дискуссия. Я не думаю, что это может или должно случиться скоро», — сказала Ардерн журналистам в понедельник 12 сентября, отвечая на вопрос, приведет ли смена британского монарха к дебатам об установлении республики.

Новая Зеландия — одна из 15 стран, где британский монарх является главой государства, хотя его роль сводится к церемониальным действиям. Однако в Новой Зеландии уже некоторое время обсуждается вопрос, следует ли ей установить республику во главе с человеком, являющимся гражданином страны.

«Я уверена, что со временем Новая Зеландия пойдет именно по этому пути. Я верю, что это произойдет еще при моей жизни, но я не считаю это скорым шагом или чем-то таким, что нужно решить в ближайшее время», — сказала Ардерн.

По словам Ардерн, Новая Зеландия отметит кончину королевы Елизаветы государственной поминальной службой и одним выходным днем 26 сентября. Вместе с генерал-губернатором Новой Зеландии Ардерн 14 сентября отправится в Лондон, чтобы присутствовать на похоронах королевы.