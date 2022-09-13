Иваново, 13 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Уроженец Ивановской области Даниил Жаров погиб в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, сообщили 12 сентября в пресс-службе правительства Ивановской области.

Пресс-служба правительства Ивановской области Даниил Жирнов

Даниил Жирнов являлся наводчиком-оператором танкового взвода, он проходил военную службу по контракту. За проявленные героизм и отвагу военнослужащий награжден Орденом Мужества посмертно.

«В ходе исполнения воинского долга Даниил Сергеевич показал пример настоящего героизма и самоотверженности. Вечная память герою», — выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семье военнослужащего.