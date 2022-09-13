Баку, 13 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Власти Армении и Азербайджана согласовали прекращение огня на границе двух стран с 09:00 (08:00 мск). Об этом 13 сентября сообщает азербайджанское агентство Trend со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

При этом утверждается, что затем с армянской стороны было допущено нарушение режима прекращения огня, который был восстановлен в 09:15 (08:15 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян внёс на рассмотрение проект закона, по которому разрешается владеть не только охотничьим, но и боевым нарезным оружием.