Москва, 13 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Министерство финансов России уже в течение недели может раскрыть основные параметры федерального бюджета на 2023−2025 годы в цифрах. Об этом 13 сентября сообщает «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В настоящее время российское правительство завершило обсуждение главного финансового документа страны на ближайшие три года. Отмечается, что при составлении проекта власти учли все ожидаемые неожиданности.

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12 сентября состоялось совещание с участием президента Владимира Путина, посвящённое базовым параметрам бюджета. Никаких изменений по сравнению с летней версией в документ внесено не было. При этом в материале предполагается, что Министерство финансов РФ смогло отстоять ускоренный поэтапный переход к новому бюджету.

Согласно утверждённой схеме, бюджетные расходы на 2023−2024 годы будут вне зависимости от текущей конъюнктуры доходов финансироваться исходя из условной цены экспорта нефти — несколько выше $60 за баррель.

При этом в 2025 году новый вариант «бюджетных правил» будет исходить из расчётной цены в $60 за баррель нефти. Кроме того, при низких темпах роста мирового ВВП дефицит бюджета будет финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом отмечается, что Минфин занимает осторожную позицию из-за неоднозначных результатов по исполнению бюджета в августе. Поэтому, скорее всего, по итогам сентября показатели будут дефицитными, хотя до этого в бюджет поступали сверхдоходы от продажи нефти и газа. При этом основные объемы дефицита доходов могут перейти на 2023 год.

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Издание пишет, что Минфин планирует обеспечить резервы под любой из возможных сценариев развития в мировой экономике (и при существенном снижении роста мирового ВВП в его проектировках ФНБ остается значительным, 5−6% ВВП РФ, по итогам 2025 года). В Минэкономики же посчитали, что необходимо заранее готовить почву для дальнейшего роста, несмотря на ситуацию в глобальной экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что федеральный бюджет на 2023 год придётся принимать в непростых условиях. Связано это с введенными против России санкциями.

Глава Минфина РФ Антон Сиуланов назвал работу над главным финансовым документом страны в предстоящие три года самым сложным для министерства. По его словам, после введения санкций Россия столкнулась с тем, что в стране не производится ряд критических технологий. Для восполнения этого пробела потребуется достаточно длительная программа.