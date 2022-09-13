Вашингтон, 13 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Группа наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружила признаки активности на ядерном объекте в КНДР. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

Данное заявление он сделал 12 сентября в ходе заседания совета управляющих.

По словам Гросси, КНДР завершила строительство завода по обогащению урана, увеличив производственные площади примерно на треть. Он также сообщил о работе 5-мегаваттного реактора, радиохимической лаборатории и о «постоянных признаках деятельности» на комплексе по обогащению урана в Кансоне, урановом руднике и обогатительном заводе в уезде Пхёнсан.

«Продолжение Пхеньяном ядерной программы является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает «глубокое сожаление», — подчеркнул глава МАГАТЭ.