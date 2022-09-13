Уфа, 13 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Башкирии намерены внести изменения в республиканский бюджет. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Сообщается, что соответствующий законопроект депутаты госсобрания Башкирии намерены рассмотреть на пленарном заседании в конце сентября. Документ был внесен правительством региона и предварительно одобрен парламентским комитетом по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

Отмечается, что проект закона предполагает корректировку бюджета в доходной и в расходной его части.

«Так, увеличен план по налоговым и неналоговым доходов в 2022 году. Это связано в том числе с дополнительными безвозмездными поступлениями из федерального бюджета в объеме семи млрд рублей. Соответствующие суммы отражены в целевых статьях расходов. Из бюджета республики на социально значимые и иные приоритетные направления в 2022 году выделяется еще 9,2 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

Сообщается, что эти денежные средства будут направлены на увеличение фонда оплаты труда бюджетников, на лекарственное обеспечение, социальные выплаты.

По словам Толкачева, корректировке подлежат объем и структура региональной адресной инвестиционной программы, расходы дорожного фонда Башкирии. Уточняются объем и источники финансирования бюджетного дефицита. По информации министерства финансов Башкирии, дефицит в полном объеме обеспечен источниками покрытия.

Отмечается, что после всех уточнений объем бюджета Башкирии в 2022 году составит по доходам 271,9 млрд рублей (плюс 15,4 млрд рублей), по расходам — 296 млрд рублей (плюс 19,9 млрд рублей).

«Дефицит запланирован в объеме 24,1 млрд рублей (плюс 4,5 млрд рублей). Корректируются также показатели 2023 и 2024 годов», — сообщает пресс-служба.