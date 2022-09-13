Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На Сахалин циклон 13 сентября принесёт сильный дождь. Ожидаются подъёмы воды в реках на 0,5-1,5 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Сильный, а местами очень сильный дождь ожидается в Ногликском, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском и Макаровском районах. По прогнозам, выпадет осадков 15-29 мм.

В администрации районов направлены экстренные предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, энергослужбы столицы Якутии завершают работы по 510 заявкам о проблемах на энергосетях, возникших из-за сильного ветра 8 сентября. Осталось устранить ещё четыре дефекта.