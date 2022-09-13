Оренбург, 13 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области за восемь месяцев 2022 года произошло 798 ДТП. Жертвами стали 127 человек. Травмированы 978 человек, сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

На фоне снижения числа автоаварий — на 13,7% и раненых — на 15% отмечен рост количества погибших – на 9,5%. По данным полиции, большинство смертельных аварий произошло на автодорогах, расположенных вне населенных пунктов: 268 ДТП с 98 жертвами.

С 12 по 22 сентября 2022 года на территории Оренбуржья проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Трасса». Автоинспекция проверит соблюдение участниками дорожного движения требований, нормативов и стандартов в сфере дорожного движения. Особое внимание будет обращено на пресечение правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.