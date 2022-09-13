Москва, 13 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба (ФТС) фиксирует попытки ввоза в Россию контрафактных товаров под видом параллельного импорта. Об этом заявил заместитель главы ФТС Владимир Ивин, передает РИА Новости.

Пресс-служба Челябинской таможни Контрафактный товар

По его словам, чаще всего в Россию завозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику. Контрафакт поступает в основном из стран Азии.

«С этим, безусловно, идёт борьба. С мая 2022 года по факту ввоза контрафактных товаров возбуждено 164 дела», — уточнил Ивин.

ИА REGNUM ранее сообщало, большая часть таможенных платежей в России уже проходит через сектор бизнеса с минимальными рисками.

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