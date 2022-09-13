Аткарский район, Саратовская область, 13 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Развивать сельский туризм на территории Аткарского района Саратовской области будет местный фермер, который стал одним 73 победителей конкурсного отбора проектов развития сельского туризма, проводимого Минсельхозом России. Всего в конкурсе были представлены 223 заявки из 63 регионов страны, сообщает пресс-служба минсельхоза Саратовской области.

Сергей Вакорин ИА REGNUM Туристы

Проект саратовского фермера предполагает рыбную ловлю, пчеловодческую пасеку, сбор грибов и ягод, туристические маршруты. Также в агротуристическом комплексе предусмотрены гостевые дома и гостиница.

По словам министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, современный экоотдых способствует комплексному развитию сельских территорий и обеспечивает дополнительные условия для развития фермеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае два предприятия получат федеральные гранты на развитие агротуризма.

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