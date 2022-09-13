Волгоград, 13 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении следователя по особо важным делам, обвиняемого во взяточничестве, начал рассматривать 12 сентября Дзержинский районный суд Волгограда, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

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По версии следствия, в 2018 году следователь регионального СУ СК Дмитрий Н. вместе с посредником Русланом Т. получил взятки от двух обвиняемых по уголовному делу, находящему в его производстве. В общей сложности «плата за бездействие» составила 21 млн рублей.

Судебное заседание назначено на 19 сентября 2022 года.