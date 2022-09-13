Москва, , 09:25 — REGNUM Центробанк РФ рассматривает вопрос дизайна новой 500-рублевой купюры. Стало известно, что на ней появятся изображения достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В настоящее время список достопримечательностей и значимых объектов выбирает рабочая группа.

Скульптура орла — символ Кавминвод Никита Устинов © ИА REGNUM

В её состав включены авторитетные эксперты в области истории, культурологии, экономики, денежного обращения, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Список наиболее значимых объектов СКФО должен быть составлен до конца сентября 2022 года.

Как отметил зампредседателя банка Сергей Белов, выбор наиболее символичных достопримечательностей Кавказа должен быть обусловлен наиболее объединяющей для всех народов, проживающих в этом регионе, идеей.