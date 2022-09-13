Москва, 13 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Центробанк РФ рассматривает вопрос дизайна новой 500-рублевой купюры. Стало известно, что на ней появятся изображения достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В настоящее время список достопримечательностей и значимых объектов выбирает рабочая группа.

Никита Устинов ИА REGNUM
Скульптура орла — символ Кавминвод

В её состав включены авторитетные эксперты в области истории, культурологии, экономики, денежного обращения, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ. Список наиболее значимых объектов СКФО должен быть составлен до конца сентября 2022 года.

Как отметил зампредседателя банка Сергей Белов, выбор наиболее символичных достопримечательностей Кавказа должен быть обусловлен наиболее объединяющей для всех народов, проживающих в этом регионе, идеей.

«Выбор символов для художественного оформления банкнот — непростая, но интересная и творческая задача. Изображение на банкноте, с одной стороны, должно отображать уникальность региона, а с другой — являться объединяющим символом всех народов, живущих в федеральном округе», — цитирует Сергея Белова пресс-служба ЦБ РФ.