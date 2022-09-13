Баку, , 09:25 — REGNUM Баку считает Армению «оккупантом», продолжающим находиться на территории Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана, обнародованном пресс-службой ведомства 13 сентября.

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«Распространяемые в армянских СМИ и сегменте социальных сетей новости о вторжении Азербайджана на территорию Армении абсурдны», — подчеркнули в минобороны.

По данным пресс-службы, армянская сторона якобы начала «широкомасштабную провокацию», а действия вооружённых сил Азербайджана ограничиваются только контрмерами и нейтрализацией огневых точек.

В ведомстве заявили, что в последнее время армянская сторона вела обстрелы азербайджанских позиций, в связи с чем Баку всю ответственность за происходящие возлагает на Ереван.

Стоит отметить, что в сентябре Азербайджан нарастил количество обвинений в адрес армянской стороны в обстрелах на границе. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян 11 сентября заявил, что это похоже на подготовку Баку «новой провокации».

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