Воронеж, , 09:25 — REGNUM Масштабные заторы сковали улицы Воронежа утром 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса «Яндекса. Пробки».

Пробки Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным на утро 13 сентября уровень заторов составляет девять баллов. Причиной стал проливной дождь, который идёт с вечера 12 сентября, ДТП, а также частное закрытие Московского проспекта из-за масштабной коммунальной аварии.

В результате в пробках стоит Московский проспект и прилегающие улицы, заторы наблюдаются на Остужевском кольце и части Ленинского проспекта, затруднено движение по Северному и Вогрэсовскому мосту, в «красном» и «бордовом» цвете — центральные улицы Воронежа, в том числе проспект Революции, пробки наблюдаются на улице Плехановская.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа ведутся с 9 сентября, в результате часть одной из основных магистралей города оказалась частично закрыта. По факту аварии проверку начала прокуратура Воронежа.