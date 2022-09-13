Воронеж, 13 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Масштабные заторы сковали улицы Воронежа утром 13 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса «Яндекса. Пробки».

Марина Каширская ИА REGNUM Пробки

По данным на утро 13 сентября уровень заторов составляет девять баллов. Причиной стал проливной дождь, который идёт с вечера 12 сентября, ДТП, а также частное закрытие Московского проспекта из-за масштабной коммунальной аварии.

В результате в пробках стоит Московский проспект и прилегающие улицы, заторы наблюдаются на Остужевском кольце и части Ленинского проспекта, затруднено движение по Северному и Вогрэсовскому мосту, в «красном» и «бордовом» цвете — центральные улицы Воронежа, в том числе проспект Революции, пробки наблюдаются на улице Плехановская.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по устранению аварии на канализационном коллекторе в Коминтерновском районе Воронежа ведутся с 9 сентября, в результате часть одной из основных магистралей города оказалась частично закрыта. По факту аварии проверку начала прокуратура Воронежа.